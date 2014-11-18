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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Тюмень
Енисей - Тюмень: обзор матча 18 ноября 2014
Енисей
18.11.2014, вторник, 15:45
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 1
Завершен
Тюмень
52'
Е. Марков
77'
Х. Мамтов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Тюмень
Желтая карточка
А. Мануковский
90'
Желтая карточка
О. Лайзанс
83'
80'
Замена
Д. Зарва
️️️️
А. Шляпкин
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Мамтов
Замена
В. Чадов
️️️️
Е. Марков
75'
74'
Замена
С. Данилов
️️️️
О. Самсонов
Замена
О. Лайзанс
️️️️
Е. Иванов
70'
69'
Красная карточка
С. Голяткин
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Скворцов
58'
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
52'
46'
Замена
О. Самсонов
️️️️
Клейтон
46'
Замена
А. Чухлей
️️️️
В. Коробка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
11
Клейтон
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
20
Андрей Чухлей
ПЗ
7
Сергей Данилов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
4-4-2
79
Плотников
19
Гарбуз
35
Гультяев
22
Шабаев
18
Марущак
83
Харитонов
8
Мануковский
8
Иванов
9
Лешонок
20
Марков
92
Скворцов
2-1-5-1-1
1
Соколов
77
Павленко
7
Кулешов
17
Канаев
11
Коробка
11
Клейтон
13
Шляпкин
4
Кленкин
20
Теленков
3
Голяткин
9
Мамтов
8
Иванов
14
Лайзанс
14
Лайзанс
8
Иванов
92
Скворцов
88
Галыш
88
Галыш
92
Скворцов
20
Марков
15
Чадов
15
Чадов
20
Марков
13
Шляпкин
15
Зарва
15
Зарва
13
Шляпкин
11
Коробка
20
Чухлей
20
Чухлей
11
Коробка
Самсонов
7
Данилов
7
Данилов
Самсонов
11
Клейтон
36
Самсонов
36
Самсонов
11
Клейтон
Остались в запасе
Енисей
Тюмень
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Енисей - Тюмень
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Тюмень
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Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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