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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Луч
Енисей - Луч: обзор матча 10 мая 2015
Енисей
10.05.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 0
Завершен
Луч
66'
В. Чадов (П)
82'
Д. Магадиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Луч
Замена
А. Хрущев
️️️️
А. Харитонов
90'
Замена
А. Алиев
️️️️
К. Гарбуз
88'
83'
Замена
К. Акопян
️️️️
М. Бурченко
ГОЛ! 2:0!
Д. Магадиев
82'
78'
Замена
Ф. Фумаса
️️️️
М. Зюзин
Замена
В. Галыш
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
72'
70'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Д. Клопков
67'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Нивалдо
66'
Желтая карточка
Р. Славнов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Чадов
66'
61'
Желтая карточка
Нивалдо
Замена
В. Чадов
️️️️
Е. Иванов
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Луч
55
Артем Штанько
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Азер Алиев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Луч
55
Владимир Заморока
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
3
Максим Насадюк
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
7
Евгений Скобликов
ЦП
70
Фелипе Фумаса
ЦФ
3-2-4-1
79
Плотников
18
Марущак
22
Магадиев
80
Качан
19
Гарбуз
35
Гультяев
83
Харитонов
8
Иванов
14
Лайзанс
8
Мануковский
23
Лескано
4-4-2
55
Штанько
25
Семочко
5
Пискунов
81
Зимулька
3
Гаджибеков
4
Славнов
15
Зюзин
44
Клопков
8
Бурченко
87
Мязин
6
Нивалдо
83
Харитонов
17
Хрущев
17
Хрущев
83
Харитонов
19
Гарбуз
10
Алиев
10
Алиев
19
Гарбуз
23
Лескано
88
Галыш
88
Галыш
23
Лескано
8
Иванов
15
Чадов
15
Чадов
8
Иванов
8
Бурченко
19
Акопян
19
Акопян
8
Бурченко
15
Зюзин
70
Фумаса
70
Фумаса
15
Зюзин
6
Нивалдо
12
Пономаренко
12
Пономаренко
6
Нивалдо
44
Клопков
11
Аверьянов
11
Аверьянов
44
Клопков
Остались в запасе
Енисей
Луч
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
3
Максим Насадюк
ЦП
55
Владимир Заморока
ВР
7
Евгений Скобликов
ЦП
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
55
Владимир Заморока
ВР
7
Евгений Скобликов
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Енисей - Луч
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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