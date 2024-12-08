Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Феррейра Фильо Мариано - статистика

Завершил карьеру
23 июня 1986 (40)
#25 | Защитник
177 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Минейро
11
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
08.12.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Васко да Гама
2 : 0
05.12.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 2
24.11.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
45, 45'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
21.11.2024
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
17.11.2024
Атлетико Минейро
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Фламенго
0 : 0
14.11.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
27.10.2024
Интернасьонал
Был в запасе
70'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
1 : 1
17.10.2024
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
10.10.2024
Гремио
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
05.10.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Палмейрас
2 : 1
29.09.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
22.09.2024
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Баия
3 : 0
16.09.2024
Атлетико Минейро
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
2 : 3
01.09.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
17.08.2024
Куяба
1' - 46'
43'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
0 : 0
11.08.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Крисиума
2 : 1
04.08.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
29.07.2024
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
21.07.2024
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
2 : 3
04.07.2024
Фламенго
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
30.06.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
27.06.2024
Атлетико Минейро
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
24.06.2024
Форталеза
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Витория
4 : 2
21.06.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
02.06.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
2 : 2
04.05.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
0 : 0
14.04.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+