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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро: обзор матча 17 ноября 2024
Атлетико Паранаэнсе
17.11.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
28'
Т. Куэльо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
Замена
Кристиан
️️️️
Никао
90'
+1
83'
Замена
А. Кардек
️️️️
Дейверсон
Замена
Фернандо
️️️️
Пабло
82'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Эрик
82'
71'
Желтая карточка
Лянко
61'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Р. Саравия
61'
Замена
И. Гомес
️️️️
Бернард
Желтая карточка
Никао
59'
46'
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
Рубенс
46'
Замена
Паулиньо
️️️️
Отавио
ГОЛ! 1:0!
Т. Куэльо
Пас отдал
Габриэль
28'
27'
Желтая карточка
Г. Скарпа
Желтая карточка
Пабло
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
14
Эрик
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
18
Кристиан
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
8
João Cruz
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
39
Caio Maia
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
3-1-1-2-3
1
29
44
Хелено
37
Эскивель
6
Габриэль
14
Эрик
28
Куэльо
11
Никао
92
Пабло
20
Оливейра
45
3-2-1-3-1
22
Эверсон
20
Саравия
13
Лянко
8
Рубенс
15
Вера
94
Отавио
6
Батталья
7
Халк
10
Скарпа
11
Бернард
16
Дейверсон
92
Пабло
12
Фернандо
12
Фернандо
92
Пабло
11
Никао
18
Кристиан
18
Кристиан
11
Никао
14
Эрик
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
14
Эрик
20
Саравия
25
Мариано
25
Мариано
20
Саравия
11
Бернард
17
Гомес
17
Гомес
11
Бернард
94
Отавио
10
Паулиньо
10
Паулиньо
94
Отавио
8
Рубенс
30
30
8
Рубенс
16
Дейверсон
14
Кардек
14
Кардек
16
Дейверсон
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
24
Лео Линк
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
8
João Cruz
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
39
Caio Maia
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
8
João Cruz
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
39
Caio Maia
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро
2
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
256
591
Сейвы
3
4
Точность передач %
71
85
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
8
9
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.42
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Атлетико Паранаэнсе
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Итоги переговоров ЦСКА по лучшему бомбардиру Серии А
11:33
4
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