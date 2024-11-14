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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Минейро
Фламенго - Атлетико Минейро: обзор матча 14 ноября 2024
Фламенго
14.11.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Атлетико Минейро
90'
+2
Замена
А. Кардек
️️️️
Дейверсон
90'
+2
Замена
Б. Фукс
️️️️
Рубенс
Замена
Ш. Огундана
️️️️
К. Алькарас
89'
Замена
Л. Перейра
️️️️
М. Гонсалвеш
79'
70'
Замена
Алиссон
️️️️
Халк
62'
Замена
Паулиньо
️️️️
Бернард
52'
Желтая карточка
Г. Скарпа
Пенальти не реализован!
Д. Луис
36'
Желтая карточка
Ф. Бруно
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
27
Бруно Энрике
(К)
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Эвертон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
94
Отавио
ОП
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Фламенго
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
41
Da Mata
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
51
Daniel Sales
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
42
Fabiano
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
19
Guilherme
ЦФ
16
Шола Огундана
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
30
Алиссон
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
39
Caio Maia
ЦФ
3-2-2-3
1
Росси
26
Сандро
4
Луис
15
Бруно
6
Айртон
43
Уэсли
24
Алькарас
7
Эвертон
27
Энрике
30
Микаэл
20
Гонсалвеш
3-2-1-3-1
22
Эверсон
20
Саравия
13
Лянко
8
Рубенс
94
Отавио
15
Вера
6
Батталья
7
Халк
10
Скарпа
11
Бернард
16
Дейверсон
20
Гонсалвеш
99
Перейра
99
Перейра
20
Гонсалвеш
24
Алькарас
16
Огундана
16
Огундана
24
Алькарас
8
Рубенс
3
Фукс
3
Фукс
8
Рубенс
11
Бернард
10
Паулиньо
10
Паулиньо
11
Бернард
7
Халк
30
Алиссон
30
Алиссон
7
Халк
16
Дейверсон
14
Кардек
14
Кардек
16
Дейверсон
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Минейро
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
41
Da Mata
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
51
Daniel Sales
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
42
Fabiano
ЦП
19
Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
39
Caio Maia
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
41
Da Mata
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
51
Daniel Sales
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
42
Fabiano
ЦП
19
Guilherme
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
39
Caio Maia
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Фламенго - Атлетико Минейро
1
1
Всего ударов по воротам
25
16
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
7
Офсайды
0
1
Количество передач
450
388
Сейвы
2
7
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
9
8
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
9
8
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.84
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Маракана
Посещаемость:
63441 из 78838 зрителей (80%)
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