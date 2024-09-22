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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Брагантино
Атлетико Минейро - Брагантино: обзор матча 22 сентября 2024
Атлетико Минейро
22.09.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
3 : 0
Завершен
Брагантино
37'
Дейверсон
52'
Каду
78'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Брагантино
Желтая карточка
Лянко
90'
+2
85'
Желтая карточка
М. Фернандес
Желтая карточка
Эверсон
84'
82'
Желтая карточка
Э. Сантос
Замена
P. Vitor
️️️️
А. Франко
81'
Замена
А. Кардек
️️️️
Дейверсон
81'
ГОЛ! 3:0!
Халк
Пас отдал
Дейверсон
78'
Замена
Халк
️️️️
Каду
75'
Замена
Бернард
️️️️
B. Palacios Alzate
74'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
И. Гомес
73'
70'
Желтая карточка
A. Sousa
63'
Замена
A. Sousa
️️️️
Х. Уртадо
63'
Замена
Э. Сантос
️️️️
Гилерме
ГОЛ! 2:0!
Каду
Пас отдал
И. Гомес
52'
46'
Замена
М. Фернандес
️️️️
R.
46'
Замена
Линкольн
️️️️
Д. Джон
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
Пас отдал
Рубенс
37'
Пенальти не реализован!
Дейверсон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
(К)
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
30
B. Palacios Alzate
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
14
Джон Джон
АП
31
Raul
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
ПВ
8
Robert Santos
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Брагантино
37
Fabrício
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
13
Sergio Palacios
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
50
Victor Mota
ЦП
18
Линкольн
АП
22
Густавиньо
АП
80
João Neto
ЦФ
38
Arthur Sousa
ЦФ
4-1-3-2
22
Эверсон
8
Рубенс
6
Алонсо
13
Лянко
25
Мариано
15
Вера
30
21
Франко
17
Гомес
42
Каду
16
Дейверсон
4-1-2-3
1
Клейтон
34
Уртадо
5
Энрике
3
Кунья
31
Гилерме
30
Эвангелиста
14
Джон Джон
28
Витиньо
8
Саша
17
31
21
Франко
27
27
21
Франко
17
Гомес
10
Скарпа
10
Скарпа
17
Гомес
30
11
Бернард
11
Бернард
30
42
Каду
7
Халк
7
Халк
42
Каду
16
Дейверсон
14
Кардек
14
Кардек
16
Дейверсон
31
Гилерме
3
Сантос
3
Сантос
31
Гилерме
31
35
Фернандес
35
Фернандес
31
14
Джон Джон
18
Линкольн
18
Линкольн
14
Джон Джон
34
Уртадо
38
38
34
Уртадо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Брагантино
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
37
Fabrício
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
13
Sergio Palacios
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
13
Sergio Palacios
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Атлетико Минейро - Брагантино
2
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
9
Офсайды
2
1
Количество передач
381
376
Сейвы
3
5
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.48
0.56
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Paulo Torezin, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
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