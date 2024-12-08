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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 08 декабря 2024
Атлетико Минейро
08.12.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
73'
Рубенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
И. Гомес
90'
+7
Желтая карточка
Эверсон
90'
Замена
И. Рабельо
️️️️
Р. Саравия
87'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Халк
87'
Замена
И. Гомес
️️️️
Рубенс
82'
79'
Замена
Фернандо
️️️️
Л. Эскивель
79'
Замена
Кристиан
️️️️
Эрик
Желтая карточка
B. Palacios Alzate
78'
Замена
Лянко
️️️️
Ф. Вера
75'
Замена
Алиссон
️️️️
Дейверсон
75'
ГОЛ! 1:0!
Рубенс
73'
Пенальти не реализован!
Халк
73'
66'
Желтая карточка
Т. Хелено
63'
Замена
Эмерсонн
️️️️
F.
63'
Замена
Никао
️️️️
L. Godoy
55'
Желтая карточка
Фернандиньо
24'
Желтая карточка
А. Каноббио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Эрик
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
45
Lucas Belezi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
8
João Cruz
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Никао
АП
19
Эмерсонн
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Эверсон
8
Рубенс
6
Алонсо
13
Арана
20
Саравия
15
Вера
6
Батталья
21
Франко
10
Скарпа
7
Халк
16
Дейверсон
4-2-2-2
1
37
Эскивель
29
5
44
Хелено
5
Фернандиньо
14
Эрик
17
Каноббио
28
Куэльо
92
Пабло
45
15
Вера
13
Лянко
13
Лянко
15
Вера
20
Саравия
21
Рабельо
21
Рабельо
20
Саравия
8
Рубенс
17
Гомес
17
Гомес
8
Рубенс
16
Дейверсон
30
Алиссон
30
Алиссон
16
Дейверсон
7
Халк
11
Варгас
11
Варгас
7
Халк
37
Эскивель
12
Фернандо
12
Фернандо
37
Эскивель
14
Эрик
18
Кристиан
18
Кристиан
14
Эрик
29
11
Никао
11
Никао
29
5
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
5
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
94
Отавио
ОП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
8
João Cruz
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
25
Бруно Пракседес
АП
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
94
Отавио
ОП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
8
João Cruz
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
25
Бруно Пракседес
АП
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
3
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
16
Офсайды
0
2
Количество передач
444
262
Сейвы
4
6
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.39
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
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Итоги переговоров ЦСКА по лучшему бомбардиру Серии А
Вчера, 11:33
4
Серия A: шансы «Атлетико Минейро» и «Васко да Гамы» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 10:20
Серия A: шансы «Мирасола» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 10:18
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3
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27 ноября
5
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1
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