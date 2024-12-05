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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Атлетико Минейро
Васко да Гама - Атлетико Минейро: обзор матча 05 декабря 2024
Васко да Гама
05.12.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
52'
П. Вегетти
64'
Ф. Коутиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Атлетико Минейро
Желтая карточка
L.
90'
+6
Замена
П. Паула
️️️️
У. Моура
90'
+2
Замена
L.
️️️️
Л. Питон
90'
Замена
М. Домингес
️️️️
А. Тейшейра
83'
Желтая карточка
Л. Питон
77'
Желтая карточка
П. Энрике
76'
Замена
J. Sforza
️️️️
Жаир
75'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Ф. Коутиньо
75'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Л. Питон
64'
59'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Дейверсон
59'
Замена
Алиссон
️️️️
Г. Арана
54'
Желтая карточка
А. Франко
ГОЛ! 1:0!
П. Вегетти
Пас отдал
Ф. Коутиньо
52'
43'
Желтая карточка
Г. Арана
Желтая карточка
П. Вегетти
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Фаусто Вера
ОП
21
Алан Франко
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
3
Майкон
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
27
Паулиньо Паула
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
5
Соуза
ЦП
12
Leandrinho
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
8
Максим Домингес
АП
37
Райан Витор
ПВ
72
Bruno Lopes
ЦФ
23
Alegria
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Жардим
6
Питон
4
Виктор
3
Лео
96
Энрике
5
Моура
85
Карвальо
8
Жаир
11
Коутиньо
11
Тейшейра
19
Вегетти
4-1-2-2-1
22
Эверсон
20
Саравия
6
Алонсо
13
Арана
8
Рубенс
15
Вера
21
Франко
6
Батталья
7
Халк
10
Скарпа
16
Дейверсон
5
Моура
27
Паула
27
Паула
5
Моура
8
Жаир
15
15
8
Жаир
6
Питон
12
12
6
Питон
11
Коутиньо
10
Пайет
10
Пайет
11
Коутиньо
11
Тейшейра
8
Домингес
8
Домингес
11
Тейшейра
13
Арана
30
Алиссон
30
Алиссон
13
Арана
16
Дейверсон
11
Варгас
11
Варгас
16
Дейверсон
Остались в запасе
Васко да Гама
Атлетико Минейро
13
Кейллер
ВР
3
Майкон
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
5
Соуза
ЦП
37
Райан Витор
ПВ
72
Bruno Lopes
ЦФ
23
Alegria
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Майкон
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
5
Соуза
ЦП
37
Райан Витор
ПВ
72
Bruno Lopes
ЦФ
23
Alegria
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Васко да Гама - Атлетико Минейро
4
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
20
13
Офсайды
0
2
Количество передач
442
317
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.64
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Paulo Torezin, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
Новости команд
Все
Васко да Гама
Атлетико Минейро
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