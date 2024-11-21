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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Ботафого
Атлетико Минейро - Ботафого: обзор матча 21 ноября 2024
Атлетико Минейро
21.11.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Ботафого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Ботафого
90'
+8
Вторая желтая
А. Барбоза
Желтая карточка
И. Рабельо
90'
+8
90'
+3
Желтая карточка
А. Барбоза
Замена
Бернард
️️️️
Отавио
90'
Желтая карточка
М. Сарачо
82'
Замена
P. Vitor
️️️️
М. Сарачо
82'
Желтая карточка
М. Мендес
77'
77'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Л. Энрике
77'
Замена
И. Жезус
️️️️
Тикиньо
Желтая карточка
Лянко
71'
Замена
Халк
️️️️
Дейверсон
70'
67'
Замена
Жеффиньо
️️️️
Витиньо
67'
Замена
Куябано
️️️️
А. Теллес
58'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
К. Эдуардо
Замена
И. Рабельо
️️️️
Паулиньо
46'
Желтая карточка
Дейверсон
45'
Вторая желтая
Рубенс
40'
Желтая карточка
Рубенс
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
94
Отавио
ОП
11
Матиас Сарачо
АП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
49
Ромуло
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
7
Халк
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
66
Куябано
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
7
Жуниор Сантос
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
3-4-2-1
22
Эверсон
3
Фукс
13
Лянко
25
Мариано
8
Рубенс
15
Вера
94
Отавио
20
Саравия
10
Паулиньо
11
Сарачо
16
Дейверсон
4-2-3-1
12
Джон
2
Витиньо
15
Баштуш
2
Барбоза
13
Теллес
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Энрике
23
Алмада
33
Карлос Эдуардо
9
Тикиньо
10
Паулиньо
21
Рабельо
21
Рабельо
10
Паулиньо
11
Сарачо
27
27
11
Сарачо
94
Отавио
11
Бернард
11
Бернард
94
Отавио
16
Дейверсон
7
Халк
7
Халк
16
Дейверсон
13
Теллес
66
Куябано
66
Куябано
13
Теллес
2
Витиньо
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
2
Витиньо
11
Энрике
11
Мартинс
11
Мартинс
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
7
Сантос
7
Сантос
33
Карлос Эдуардо
9
Тикиньо
11
Жезус
11
Жезус
9
Тикиньо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Ботафого
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
ОП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
ОП
25
Аллан
ЦП
3
Че Че
ЦП
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Атлетико Минейро - Ботафого
6
1
1
1
Всего ударов по воротам
3
27
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
9
11
Офсайды
3
0
Количество передач
233
526
Сейвы
4
0
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
2
14
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
0
12
Удары из-за пределов штрафной
3
15
xG (ожидаемые голы)
0.09
2.11
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Luiz Flavio De Oliveira, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
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Атлетико Минейро
Ботафого
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