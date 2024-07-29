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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Коринтианс
Атлетико Минейро - Коринтианс: обзор матча 29 июля 2024
Атлетико Минейро
29.07.2024, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Коринтианс
31'
Халк (П)
84'
Халк (П)
39'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Коринтианс
90'
+9
Желтая карточка
И. Коронадо
Вторая желтая
Лянко
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
А. Ромеро
Желтая карточка
Лянко
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
А. Сантана
Замена
P. Vitor
️️️️
Паулиньо
90'
+4
Замена
Р. Саравия
️️️️
Г. Скарпа
90'
+3
90'
+1
Замена
Матеузиньо
️️️️
Фагнер
90'
Замена
П. Рауль
️️️️
Раниэле
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Халк
84'
83'
Желтая карточка
У. Соуза
Замена
Э. Варгас
️️️️
Бернард
79'
69'
Замена
Уэсли
️️️️
А. Ромеро
Замена
А. Франко
️️️️
Ф. Вера
67'
63'
Замена
Шарлес
️️️️
Райан
Замена
Лянко
️️️️
Б. Фукс
46'
39'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Алберто
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Халк
31'
Желтая карточка
Б. Фукс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
Главный тренер
Габриэль Милито
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
(К)
ЛВ
14
Раниэле
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
37
Райан
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
13
Лянко
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
21
Алан Франко
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
42
Каду
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
20
Уэсли
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
3-2-1-3-1
31
Мендес
3
Фукс
6
Алонсо
13
Арана
15
Вера
94
Отавио
6
Батталья
10
Паулиньо
10
Скарпа
7
Халк
11
Бернард
4-1-2-1-1
1
Соуза
23
Фагнер
4
Торрес
5
Рамальо
46
Фариас
14
Раниэле
80
Сантана
37
Райан
11
Ромеро
9
Алберто
3
Фукс
13
Лянко
13
Лянко
3
Фукс
10
Скарпа
20
Саравия
20
Саравия
10
Скарпа
15
Вера
21
Франко
21
Франко
15
Вера
10
Паулиньо
27
27
10
Паулиньо
11
Бернард
11
Варгас
11
Варгас
11
Бернард
23
Фагнер
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
23
Фагнер
37
Райан
35
Шарлес
35
Шарлес
37
Райан
11
Ромеро
20
Уэсли
20
Уэсли
11
Ромеро
14
Раниэле
18
Рауль
18
Рауль
14
Раниэле
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Коринтианс
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
1
Gabriel Delfim
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
77
Игор Коронадо
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
1
Gabriel Delfim
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
77
Игор Коронадо
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Атлетико Минейро - Коринтианс
2
1
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
17
16
Офсайды
3
1
Количество передач
577
271
Сейвы
6
2
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.93
1.13
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
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