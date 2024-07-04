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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Фламенго
Атлетико Минейро - Фламенго: обзор матча 04 июля 2024
Атлетико Минейро
04.07.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
2 : 3
Завершен
Фламенго
57'
Халк (П)
90'
Халк
14'
Б. Энрике
51'
Айртон
68'
Б. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Фламенго
ГОЛ! 2:3!
Халк
Пас отдал
Г. Скарпа
90'
80'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Жерсон
80'
Замена
В. Уго
️️️️
Л. Араухо
72'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Л. Ортис
72'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Айртон
Желтая карточка
Р. Батталья
71'
68'
ГОЛ! 1:3!
Б. Энрике
Пас отдал
Педро
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
Каду
67'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
P. Vitor
67'
Вторая желтая
Ромуло
64'
Желтая карточка
P. Vitor
62'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Халк
57'
52'
Желтая карточка
Айртон
51'
ГОЛ! 0:2!
Айртон
Пас отдал
Л. Ортис
Желтая карточка
Ромуло
49'
Замена
Э. Варгас
️️️️
И. Гомес
46'
41'
Желтая карточка
Б. Энрике
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Энрике
Пас отдал
Л. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
49
Ромуло
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Аллан
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Виктиньо
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
35
Rayan
ЦП
7
Эвертон
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Педро
ЦФ
99
Werton
ЦФ
2-1-3-3-1
31
Мендес
3
Фукс
49
Ромуло
94
Отавио
6
Батталья
27
17
Гомес
10
Паулиньо
10
Скарпа
7
Халк
42
Каду
3-2-2-1-1
1
Росси
15
Бруно
4
Луис
3
Ортис
43
Уэсли
6
Айртон
29
Аллан
8
Жерсон
27
Энрике
7
Араухо
42
Каду
30
30
42
Каду
27
25
Мариано
25
Мариано
27
17
Гомес
11
Варгас
11
Варгас
17
Гомес
8
Жерсон
99
Перейра
99
Перейра
8
Жерсон
6
Айртон
4
Перейра
4
Перейра
6
Айртон
3
Ортис
5
Пульгар
5
Пульгар
3
Ортис
7
Араухо
30
Уго
30
Уго
7
Араухо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Фламенго
1
Gabriel Delfim
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Виктиньо
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
7
Эвертон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Педро
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
40
Виктиньо
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
7
Эвертон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Педро
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Атлетико Минейро - Фламенго
3
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
9
Офсайды
1
1
Количество передач
383
372
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.63
2.15
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
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