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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Форталеза
Атлетико Минейро - Форталеза: обзор матча 24 июня 2024
Атлетико Минейро
24.06.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Форталеза
58'
Паулиньо
25'
Б. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Форталеза
Желтая карточка
Ромуло
90'
86'
Замена
П. Роша
️️️️
Калебе
Желтая карточка
Б. Фукс
84'
Замена
Педриньо
️️️️
М. Сарачо
79'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
И. Рабельо
79'
77'
Замена
Калебе
️️️️
Я. Пикачу
76'
Замена
Б. Пачеко
️️️️
Ф. Джонатан
73'
Желтая карточка
Э. Мартинес
62'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Т. Почеттино
61'
Замена
З. Велисон
️️️️
Г. Насименту
ГОЛ! 1:1!
Паулиньо
Пас отдал
B. Palacios Alzate
58'
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
Алиссон
57'
54'
Желтая карточка
Т. Почеттино
Желтая карточка
И. Рабельо
45'
25'
ГОЛ! 0:1!
Б. Лопес
Пас отдал
Т. Почеттино
Замена
Ромуло
️️️️
М. Лемос
23'
Замена
Алиссон
️️️️
Р. Саравия
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
6
Родриго Батталья
(К)
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
11
Матиас Сарачо
АП
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
8
Томас Почеттино
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
49
Ромуло
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
10
Педриньо
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
32
Педро Роша
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
37
Kauan
ЦП
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4-2-3-1
22
Эверсон
3
Фукс
21
Рабельо
3
Лемос
20
Саравия
17
Гомес
6
Батталья
10
Паулиньо
11
Сарачо
10
Скарпа
42
Каду
4-3-1-3
2
Бритес
2
Тинга
4
Тити
6
Джонатан
22
Пикачу
35
Насименту
28
Аугусто
77
Лопес
79
Кайзер
1
8
Почеттино
Алиссон
30
30
Алиссон
3
Лемос
49
Ромуло
49
Ромуло
3
Лемос
21
Рабельо
25
Мариано
25
Мариано
21
Рабельо
11
Сарачо
10
Педриньо
10
Педриньо
11
Сарачо
20
Саравия
30
Алиссон
30
Алиссон
20
Саравия
6
Джонатан
91
Пачеко
91
Пачеко
6
Джонатан
35
Насименту
28
Велисон
28
Велисон
35
Насименту
22
Пикачу
30
Калебе
30
Калебе
22
Пикачу
8
Почеттино
6
Мартинес
6
Мартинес
8
Почеттино
Калебе
32
Роша
32
Роша
Калебе
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Форталеза
31
Матеус Мендес
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
27
Paulo Vitor
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
37
Kauan
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
1
Gabriel Delfim
ВР
27
Paulo Vitor
ЦП
9
Исаак Томич
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
37
Kauan
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Атлетико Минейро - Форталеза
3
2
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
17
Офсайды
1
0
Количество передач
510
252
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
0.93
1.37
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
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