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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Минейро
Форталеза - Атлетико Минейро: обзор матча 17 октября 2024
Форталеза
17.10.2024, четверг, 03:45
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
15'
Мариньо
48'
Ф. Вера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Атлетико Минейро
89'
Замена
Отавио
️️️️
P. Vitor
Замена
П. Аугусто
️️️️
Р. Кайзер
86'
Замена
З. Велисон
️️️️
М. Россетто
85'
Красная карточка
Тинга
83'
82'
Желтая карточка
P. Vitor
80'
Замена
R. Santos
️️️️
И. Гомес
80'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Алиссон
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Мойзес
76'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Э. Мартинес
68'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Х. Мартин Лусеро
67'
60'
Желтая карточка
B. Palacios Alzate
Красная карточка
Мариньо
59'
Желтая карточка
Б. Пачеко
53'
48'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Вера
Пас отдал
B. Palacios Alzate
ГОЛ! 1:0!
Мариньо
Пас отдал
Э. Мартинес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
5
Матеус Россетто
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Фаусто Вера
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Jhonathan
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
11
Imanol Machuca
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Калебе
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
94
Отавио
ОП
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
8
Robert Santos
ЦФ
4-2-3-2
91
Пачеко
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
5
Россетто
35
Насименту
21
Мойзес
6
Мартинес
7
Мариньо
18
Лусеро
1
4-1-2-3
22
Эверсон
20
Саравия
21
Рабельо
25
Мариано
3
Фукс
15
Вера
17
Гомес
27
14
Кардек
30
30
Алиссон
5
Россетто
28
Велисон
28
Велисон
5
Россетто
Кайзер
28
Аугусто
28
Аугусто
Кайзер
6
Мартинес
22
Пикачу
22
Пикачу
6
Мартинес
18
Лусеро
77
Лопес
77
Лопес
18
Лусеро
21
Мойзес
79
Кайзер
79
Кайзер
21
Мойзес
27
94
Отавио
94
Отавио
27
30
Алиссон
10
Скарпа
10
Скарпа
30
Алиссон
17
Гомес
8
8
17
Гомес
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Минейро
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Jhonathan
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Калебе
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Jhonathan
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Калебе
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Форталеза - Атлетико Минейро
1
2
2
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
10
Офсайды
0
3
Количество передач
382
446
Сейвы
4
0
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
9
8
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.37
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Новости команд
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