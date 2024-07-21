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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Васко да Гама
Атлетико Минейро - Васко да Гама: обзор матча 21 июля 2024
Атлетико Минейро
21.07.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Васко да Гама
27'
Халк
39'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Васко да Гама
Замена
P. Vitor
️️️️
Ф. Вера
90'
Замена
Лянко
️️️️
Г. Скарпа
86'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Паулиньо
86'
78'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Давид
67'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Адсон
Замена
Р. Саравия
️️️️
Бернард
67'
Желтая карточка
Х. Алонсо
46'
46'
Замена
Э. Родригес
️️️️
Б. Пракседес
ГОЛ! 2:0!
Халк
39'
ГОЛ! 1:0!
Халк
Пас отдал
Г. Скарпа
27'
23'
Желтая карточка
У. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
Главный тренер
Габриэль Милито
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Давид
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
13
Лянко
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
42
Каду
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
31
Росси
ПВ
2-2-2-3-1
31
Мендес
3
Фукс
6
Алонсо
15
Вера
94
Отавио
6
Батталья
21
Франко
11
Бернард
10
Скарпа
7
Халк
10
Паулиньо
4-2-2-2
1
Жардим
96
Энрике
3
Майкон
3
Лео
6
Питон
5
Моура
85
Карвальо
25
Пракседес
7
Давид
28
Адсон
19
Вегетти
10
Скарпа
13
Лянко
13
Лянко
10
Скарпа
11
Бернард
20
Саравия
20
Саравия
11
Бернард
15
Вера
27
27
15
Вера
10
Паулиньо
11
Варгас
11
Варгас
10
Паулиньо
7
Давид
11
Тейшейра
11
Тейшейра
7
Давид
25
Пракседес
25
Родригес
25
Родригес
25
Пракседес
28
Адсон
11
Коутиньо
11
Коутиньо
28
Адсон
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Васко да Гама
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
1
Gabriel Delfim
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
31
Росси
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
1
Gabriel Delfim
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
31
Росси
ПВ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Атлетико Минейро - Васко да Гама
1
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
6
Офсайды
1
0
Количество передач
524
430
Сейвы
1
0
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.61
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Арена МРВ
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