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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Атлетико Минейро
Крузейро - Атлетико Минейро: обзор матча 11 августа 2024
Крузейро
11.08.2024, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Атлетико Минейро
Желтая карточка
М. Энрике
86'
Замена
Марлон
️️️️
L. Villalba
85'
85'
Замена
Рубенс
️️️️
Г. Скарпа
66'
Замена
М. Сарачо
️️️️
А. Франко
65'
Замена
Бернард
️️️️
Паулиньо
61'
Замена
Дейверсон
️️️️
Каду
Замена
А. Гомес
️️️️
L. Díaz
61'
Желтая карточка
А. Барреаль
60'
58'
Желтая карточка
Каду
Замена
J. Dinenno
️️️️
К. Жорже
46'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Уолес
46'
Желтая карточка
К. Жорже
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
(К)
ПЗ
15
Уолес
ОП
32
Lautaro Díaz
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
29
Лукас Ромеро
ОП
17
Рамиро
ЦП
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
8
Рафаэл Силва
ЦФ
9
Juan Dinenno
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кассио
27
Зе Ивалдо
25
16
Бруно
12
Вилльям
15
Уолес
32
7
Энрике
10
Перейра
22
Барреаль
19
Жорже
3-2-2-2-1
22
Эверсон
20
Саравия
13
Арана
6
Алонсо
94
Отавио
15
Вера
6
Батталья
21
Франко
10
Скарпа
10
Паулиньо
42
Каду
25
23
Марлон
23
Марлон
25
15
Уолес
29
Ромеро
29
Ромеро
15
Уолес
32
11
Гомес
11
Гомес
32
19
Жорже
9
9
19
Жорже
10
Скарпа
8
Рубенс
8
Рубенс
10
Скарпа
21
Франко
11
Сарачо
11
Сарачо
21
Франко
10
Паулиньо
11
Бернард
11
Бернард
10
Паулиньо
42
Каду
16
Дейверсон
16
Дейверсон
42
Каду
Остались в запасе
Крузейро
Атлетико Минейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
8
Рафаэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
8
Рафаэл Силва
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Крузейро - Атлетико Минейро
3
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
19
12
Офсайды
2
2
Количество передач
307
572
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.64
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Атлетико Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
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18 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
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19 ноября
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