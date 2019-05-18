Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Николай Мюллер - статистика

Завершил карьеру
25 сентября 1987 (38), Лор-на-Майне
#9 | Полузащитник
173 см | 66 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
11
3
0
2
0
Айнтрахт
3
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фортуна
2 : 1
18.05.2019
Ганновер-96
Был в запасе
78'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
3 : 0
11.05.2019
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1 : 0
27.04.2019
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Герта
0 : 0
21.04.2019
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
0 : 1
13.04.2019
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
3 : 1
06.04.2019
Ганновер-96
1' - 90'
20'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0 : 1
31.03.2019
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Аугсбург
3 : 1
16.03.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
2 : 3
10.03.2019
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
5 : 1
03.03.2019
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
0 : 3
24.02.2019
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3 : 0
16.02.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
2 : 0
09.02.2019
Нюрнберг
1' - 90'
45, 77'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
0 : 3
01.02.2019
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
5 : 1
26.01.2019
Ганновер-96
1' - 75'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
0 : 1
19.01.2019
Вердер
1' - 90'
67'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
0 : 3
22.12.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
2 : 2
19.12.2018
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 1
16.12.2018
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
1 : 0
08.12.2018
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1 : 3
24.11.2018
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
3 : 0
11.11.2018
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
0 : 3
02.11.2018
Айнтрахт
Был в запасе
89'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
7 : 1
19.10.2018
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
1 : 2
07.10.2018
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
4 : 1
30.09.2018
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
3 : 1
26.09.2018
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 1
23.09.2018
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
3 : 1
14.09.2018
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2018
Вердер
1' - 35'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
0 : 2
25.08.2018
Айнтрахт
1' - 73'
10'
49'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+