Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 26 сентября 2018
Боруссия М
26.09.2018, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
56'
А. Плеа
65'
Т. Азар
85'
Н. Эльведи
74'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
ГОЛ! 3:1!
Н. Эльведи
Пас отдал
Т. Азар
85'
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Ребич
ГОЛ! 2:0!
Т. Азар
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
56'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
9
Николай Мюллер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
29
Аллан
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Байер
23
Крамер
10
Нойхаус
9
Азар
7
Херрманн
7
Хофманн
14
Плеа
3-2-2-2-1
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
19
Абрахам
21
Да Коста
15
Виллемс
9
Мюллер
6
Фернандес
8
Гачинович
18
Костич
22
Аллер
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
6
Денис Закария
ОП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
29
Аллан
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
6
Денис Закария
ОП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
29
Аллан
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Айнтрахт
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+