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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Ганновер-96
Хоффенхайм - Ганновер-96: обзор матча 16 февраля 2019
Хоффенхайм
16.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Ганновер-96
4'
Жоэлинтон
14'
И. Бельфодиль
80'
К. Демирбай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Ганновер-96
ГОЛ! 3:0!
К. Демирбай
Пас отдал
Н. Шульц
80'
61'
Желтая карточка
Уолес
ГОЛ! 2:0!
И. Бельфодиль
Пас отдал
К. Демирбай
14'
ГОЛ! 1:0!
Жоэлинтон
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
Ганновер-96
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бауманн
5
Пош
7
Фогт
4
Нуху
14
Шульц
3
Кадержабек
10
Амири
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
19
Бельфодиль
27
Крамарич
3-2-4-1
21
Эссер
20
Фелипе
22
Озтрзолек
4
Корб
3
Антон
6
Виммер
9
Мюллер
78
Харагучи
6
Бакалорж
15
Уолес
9
Жонатас
Остались в запасе
Хоффенхайм
Ганновер-96
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
29
Такума Асано
ПВ
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Хоффенхайм - Ганновер-96
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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