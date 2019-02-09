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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Нюрнберг
Ганновер-96 - Нюрнберг: обзор матча 09 февраля 2019
Ганновер-96
09.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Нюрнберг
45+5'
Н. Мюллер
77'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Нюрнберг
ГОЛ! 2:0!
Н. Мюллер
Пас отдал
Жонатас
77'
72'
Желтая карточка
М. Перейра
68'
Желтая карточка
А. Зрелак
ГОЛ! 1:0!
Н. Мюллер
Пас отдал
Х. Вайдандт
45'
+5
Желтая карточка
М. Бакалорж
33'
Желтая карточка
Уолес
28'
11'
Красная карточка
С. Райн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
15
Уолес
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
18
Ханно Беренс
ЦП
18
Симон Райн
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
99
Адам Зрелак
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
35
Александер Фукс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
4-4-2
21
Эссер
3
Антон
4
Корб
22
Озтрзолек
25
Акпогума
78
Харагучи
6
Бакалорж
15
Уолес
9
Мюллер
9
Вайдандт
9
Жонатас
4-2-2-2
26
Матениа
22
Валентини
4
Эвертон
5
Мюль
14
Лайбольд
18
Беренс
18
Райн
31
Паласиос
10
Перейра
19
Кнелль
99
Зрелак
Остались в запасе
Ганновер-96
Нюрнберг
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
4
Патрик Эррас
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Остались в запасе
4
Патрик Эррас
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Ганновер-96 - Нюрнберг
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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