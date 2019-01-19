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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Вердер
Ганновер-96 - Вердер: обзор матча 19 января 2019
Ганновер-96
19.01.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Вердер
32'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вердер
Желтая карточка
К. Акпогума
82'
70'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
Желтая карточка
Н. Мюллер
67'
Желтая карточка
О. Сорг
56'
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
15
Уолес
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Ганновер-96
20
Фелипе
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-3-2
21
Эссер
6
Виммер
25
Акпогума
25
Сорг
3
Антон
3
Альборнос
9
Мюллер
27
Швеглер
15
Уолес
9
Вайдандт
17
Вуд
4-2-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
4
Лангкамп
6
Аугустинссон
8
Эггештайн
8
Шахин
7
Рашица
18
Классен
10
Крузе
22
Харник
Остались в запасе
Ганновер-96
Вердер
20
Фелипе
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
20
Фелипе
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Ганновер-96 - Вердер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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