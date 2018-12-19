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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 19 декабря 2018
Майнц
19.12.2018, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
10'
Р. Квайсон
36'
Р. Квайсон
31'
Л. Йович
45+1'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Айнтрахт
86'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Желтая карточка
Ш. Белл
83'
77'
Желтая карточка
А. Ребич
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
70'
59'
Желтая карточка
К. Сальседо
Желтая карточка
А. Мартин
57'
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
Л. Йович
Пас отдал
Д. Де Гузман
ГОЛ! 2:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
Ж. Бутьюс
36'
31'
ГОЛ! 1:1!
Л. Йович
Пас отдал
Ф. Костич
ГОЛ! 1:0!
Р. Квайсон
Пас отдал
Ж. Матета
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
4-1-2-1-2
27
Центнер
24
Мартин
16
Белл
19
Ниахате
18
Бросински
5
Гбамен
25
Кунде
46
Латца
14
Бутьюс
19
Квайсон
14
Матета
4-2-2-2
1
Трапп
21
Да Коста
26
Н'Дика
13
Сальседо
5
Фалет
18
Де Гузман
6
Фернандес
8
Гачинович
18
Костич
22
Аллер
9
Йович
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
17
Боте Баку
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
17
Боте Баку
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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