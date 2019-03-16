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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Ганновер-96
Аугсбург - Ганновер-96: обзор матча 16 марта 2019
Аугсбург
16.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
65'
С. Кордова
78'
Д. Шмид
86'
А. Хан
8'
Х. Вайдандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Ганновер-96
90'
+1
Желтая карточка
У. Бех
ГОЛ! 3:1!
А. Хан
Пас отдал
К. Дансо
86'
80'
Желтая карточка
М. Бакалорж
ГОЛ! 2:1!
Д. Шмид
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Кордова
65'
Желтая карточка
А. Хан
39'
35'
Желтая карточка
Жонатас
31'
Желтая карточка
М. Эссер
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Вайдандт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Аугсбург
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
33
Уффе Бех
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
15
Уолес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
3-1-2-2-2
1
Кобель
30
Макс
4
Дансо
7
Шмид
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
28
Хан
5
Рихтер
33
Чжи Донь-Вон
27
Финнбогасон
3-1-3-1-2
21
Эссер
3
Антон
6
Виммер
25
Сорг
3
Альборнос
6
Бакалорж
9
Мюллер
78
Харагучи
37
Майна
9
Жонатас
9
Вайдандт
Остались в запасе
Аугсбург
Ганновер-96
97
Фредрик Йенсен
АП
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
29
Такума Асано
ПВ
1
Самуэль Радлингер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
33
Уффе Бех
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
15
Уолес
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
97
Фредрик Йенсен
АП
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
1
Самуэль Радлингер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
33
Уффе Бех
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
15
Уолес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Аугсбург - Ганновер-96
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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