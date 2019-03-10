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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Байер
Ганновер-96 - Байер: обзор матча 10 марта 2019
Ганновер-96
10.03.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Байер
51'
Жонатас
73'
М. Вайзер (АГ)
13'
К. Фолланд
28'
К. Фолланд
87'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Байер
Желтая карточка
П. Швеглер
90'
+2
87'
ГОЛ! 2:3!
К. Хаверц
Пас отдал
Ю. Брандт
Желтая карточка
М. Альборнос
76'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Вайзер
73'
ГОЛ! 1:2!
Жонатас
Пас отдал
Г. Харагучи
51'
28'
ГОЛ! 0:2!
К. Фолланд
Пас отдал
Ю. Брандт
Желтая карточка
К. Виммер
14'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
6'
Желтая карточка
Т. Едвай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
15
Уолес
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
3-1-4-1-1
21
Эссер
4
Корб
6
Виммер
3
Антон
3
Альборнос
78
Харагучи
27
Швеглер
15
Уолес
6
Бакалорж
37
Майна
9
Жонатас
4-1-1-1-3
1
Градецки
8
Вайзер
15
Драгович
4
Та
4
Едвай
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
17
Бэйли
31
Фолланд
29
Хаверц
Остались в запасе
Ганновер-96
Байер
1
Самуэль Радлингер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Ганновер-96 - Байер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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