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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 22 декабря 2018
Айнтрахт
22.12.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
35'
Ф. Рибери
79'
Ф. Рибери
89'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бавария
89'
ГОЛ! 0:3!
Рафинья
Пас отдал
Т. Мюллер
79'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Рибери
Пас отдал
Й. Киммих
76'
Желтая карточка
Д. Алаба
Желтая карточка
Д. Де Гузман
66'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Трапп
26
Н'Дика
5
Фалет
13
Сальседо
15
Виллемс
21
Да Коста
6
Фернандес
18
Костич
8
Гачинович
22
Аллер
9
Йович
4-2-2-2
1
Нойер
25
Зюле
13
Рафинья
5
Алаба
17
Боатенг
88
Мартинес
6
Киммих
7
Рибери
6
Алькантара
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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