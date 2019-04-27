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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Майнц
Ганновер-96 - Майнц: обзор матча 27 апреля 2019
Ганновер-96
27.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
66'
Х. Вайдандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Майнц
ГОЛ! 1:0!
Х. Вайдандт
Пас отдал
Л. Майна
66'
57'
Желтая карточка
Ж. Гбамен
Желтая карточка
П. Швеглер
54'
Желтая карточка
М. Бакалорж
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Александру Максим
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-4-1-2
21
Эссер
3
Антон
22
Озтрзолек
20
Фелипе
27
Швеглер
78
Харагучи
6
Бакалорж
9
Мюллер
37
Майна
9
Вайдандт
9
Жонатас
4-1-1-1-3
21
Мюллер
2
Донати
42
Хак
19
Ниахате
24
Мартин
5
Гбамен
44
Максим
14
Бутьюс
19
Квайсон
9
Онисиво
14
Матета
Остались в запасе
Ганновер-96
Майнц
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
Остались в запасе
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Ганновер-96 - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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