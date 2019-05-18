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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Ганновер-96
Фортуна - Ганновер-96: обзор матча 18 мая 2019
Фортуна
18.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
56'
Р. Хеннингс
60'
К. Караман
78'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Ганновер-96
Желтая карточка
К. Штегер
86'
78'
ГОЛ! 2:1!
Н. Мюллер
Желтая карточка
К. Айхан
73'
ГОЛ! 2:0!
К. Караман
60'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хеннингс
Пас отдал
Б. Раман
56'
37'
Желтая карточка
Э. Приб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
15
Уолес
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Фортуна
33
Ярослав Дробны
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
3-2-2-3
1
Ренсинг
23
Айхан
35
Камински
4
Хоффманн
17
Гисельман
25
Циммерманн
7
Штегер
14
Лукебакио
19
Караман
14
Раман
10
Хеннингс
3-4-2-1
1
Радлингер
25
Сорг
22
Озтрзолек
3
Антон
27
Швеглер
7
Приб
15
Уолес
78
Харагучи
9
Бебу
37
Майна
9
Вайдандт
Остались в запасе
Фортуна
Ганновер-96
33
Ярослав Дробны
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Маркус Анфанг
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Фортуна - Ганновер-96
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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