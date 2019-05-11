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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Фрайбург
Ганновер-96 - Фрайбург: обзор матча 11 мая 2019
Ганновер-96
11.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
39'
В. Антон
51'
И. Бебу
81'
Уолес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Фрайбург
ГОЛ! 3:0!
Уолес
Пас отдал
М. Альборнос
81'
54'
Желтая карточка
Р. Салаи
ГОЛ! 2:0!
И. Бебу
Пас отдал
Л. Майна
51'
40'
Желтая карточка
Д. Хайнц
ГОЛ! 1:0!
В. Антон
Пас отдал
Э. Приб
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
15
Уолес
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-4-2-1
21
Эссер
3
Антон
22
Озтрзолек
25
Сорг
78
Харагучи
7
Приб
6
Бакалорж
27
Швеглер
37
Майна
9
Бебу
9
Вайдандт
4-1-1-1-2
1
Шволов
15
Штенцель
4
Кох
3
Хайнц
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Франтц
32
Грифо
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
Остались в запасе
Ганновер-96
Фрайбург
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
15
Уолес
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
15
Уолес
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Ганновер-96 - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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