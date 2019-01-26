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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Ганновер-96
Боруссия Д - Ганновер-96: обзор матча 26 января 2019
Боруссия Д
26.01.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
5 : 1
Завершен
Ганновер-96
24'
А. Хакими
60'
М. Ройс
62'
М. Гетце
67'
Р. Геррейру
90'
А. Витсель
86'
М. Бакалорж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Ганновер-96
ГОЛ! 5:1!
А. Витсель
Пас отдал
Д. Санчо
90'
86'
ГОЛ! 4:1!
М. Бакалорж
Пас отдал
Б. Хаджич
84'
Замена
Б. Хаджич
️️️️
Х. Вайдандт
Замена
М. Дауд
️️️️
Т. Делэни
79'
75'
Замена
Т. Дирсен
️️️️
Н. Мюллер
Замена
М. Шмельцер
️️️️
Л. Пищек
70'
ГОЛ! 4:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
М. Ройс
67'
Замена
П. Алькасер
️️️️
М. Гетце
66'
ГОЛ! 3:0!
М. Гетце
Пас отдал
Д. Санчо
62'
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Пас отдал
А. Хакими
60'
44'
Желтая карточка
К. Акпогума
43'
Замена
Т. Асано
️️️️
Н. Саренрен-Баце
ГОЛ! 1:0!
А. Хакими
Пас отдал
Р. Геррейру
24'
Желтая карточка
А. Хакими
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Ганновер-96
34
Тим Дирсен
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
15
Уолес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
37
Беньямин Хаджич
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
4-2-1-3
1
Бюрки
22
Геррейру
26
Пищек
22
Диалло
2
Хакими
27
Делэни
5
Вайгль
28
Витсель
27
Гетце
18
Ройс
19
Санчо
4-1-3-1-1
21
Эссер
25
Акпогума
3
Антон
22
Озтрзолек
6
Виммер
3
Альборнос
6
Бакалорж
9
Мюллер
8
Фоссум
37
Саренрен-Баце
9
Вайдандт
26
Пищек
29
Шмельцер
29
Шмельцер
26
Пищек
27
Делэни
81
Дауд
81
Дауд
27
Делэни
27
Гетце
9
Алькасер
9
Алькасер
27
Гетце
37
Саренрен-Баце
29
Асано
29
Асано
37
Саренрен-Баце
9
Вайдандт
37
Хаджич
37
Хаджич
9
Вайдандт
9
Мюллер
34
Дирсен
34
Дирсен
9
Мюллер
Остались в запасе
Боруссия Д
Ганновер-96
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
27
Пирмин Швеглер
ЦП
15
Уолес
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
Остались в запасе
27
Пирмин Швеглер
ЦП
15
Уолес
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Боруссия Д - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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