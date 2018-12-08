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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 08 декабря 2018
Герта
08.12.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
40'
М. Груйич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Айнтрахт
Желтая карточка
Д. Зелке
66'
ГОЛ! 1:0!
М. Груйич
Пас отдал
М. Платтенхардт
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Пал Дардаи
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
4-2-1-3
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
28
Лустенбергер
33
Торунарига
19
Лазаро
10
Майер
8
Груйич
7
Леки
9
Зелке
8
Калу
11
Ибишевич
4-2-2-2
1
Трапп
21
Да Коста
13
Сальседо
26
Н'Дика
20
Хасебе
18
Де Гузман
6
Фернандес
9
Ребич
18
Костич
9
Йович
22
Аллер
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
8
Ондрей Дуда
АП
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Герта - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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