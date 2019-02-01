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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - РБ Лейпциг
Ганновер-96 - РБ Лейпциг: обзор матча 01 февраля 2019
Ганновер-96
01.02.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
45+3'
М. Хальстенберг (П)
64'
В. Орбан
85'
В. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - РБ Лейпциг
87'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Д. Демме
85'
ГОЛ! 0:3!
В. Орбан
Пас отдал
Э. Форсберг
81'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
М. Кунья
75'
Желтая карточка
К. Лаймер
Замена
Х. Вайдандт
️️️️
Т. Асано
70'
64'
ГОЛ! 0:2!
В. Орбан
Пас отдал
М. Хальстенберг
63'
Желтая карточка
И. Конате
46'
Замена
И. Мвого
️️️️
П. Гулачи
Замена
Б. Вуд
️️️️
Ф. Муслия
46'
Желтая карточка
Жонатас
45'
+5
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Хальстенберг
Желтая карточка
П. Швеглер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
15
Уолес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-1-4-1-1
21
Эссер
25
Акпогума
3
Антон
4
Корб
3
Альборнос
9
Мюллер
24
Муслия
15
Уолес
27
Швеглер
29
Асано
9
Жонатас
4-1-3-2
25
Гулачи
16
Конате
16
Клостерманн
4
Орбан
23
Хальстенберг
12
Адамс
20
Забитцер
6
Демме
27
Лаймер
15
Поульсен
10
Кунья
29
Асано
9
Вайдандт
9
Вайдандт
29
Асано
24
Муслия
17
Вуд
17
Вуд
24
Муслия
25
Гулачи
38
Мвого
38
Мвого
25
Гулачи
10
Кунья
10
Форсберг
10
Форсберг
10
Кунья
6
Демме
97
Огустен
97
Огустен
6
Демме
Остались в запасе
Ганновер-96
РБ Лейпциг
1
Самуэль Радлингер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Ганновер-96 - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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