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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Шальке-04
Ганновер-96 - Шальке-04: обзор матча 31 марта 2019
Ганновер-96
31.03.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
39'
С. Сердар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Шальке-04
Желтая карточка
Х. Вайдандт
90'
+3
39'
ГОЛ! 0:1!
С. Сердар
Пас отдал
Б. Стамбули
20'
Желтая карточка
Д. Брума
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
3-1-4-1-1
21
Эссер
25
Сорг
3
Антон
6
Виммер
3
Альборнос
9
Мюллер
6
Бакалорж
27
Швеглер
78
Харагучи
37
Майна
9
Вайдандт
4-2-2-2
1
Нюбель
26
Сане
25
Брума
22
Настасич
5
Очипка
8
Маскарель
21
Стамбули
13
Руди
8
Сердар
7
Эмболо
13
Ут
Остались в запасе
Ганновер-96
Шальке-04
29
Такума Асано
ПВ
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Ганновер-96 - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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