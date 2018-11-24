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Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 24 ноября 2018
Аугсбург
24.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
90'
С. Кордова
1'
Д. Де Гузман
47'
С. Аллер
68'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
ГОЛ! 1:3!
С. Кордова
90'
68'
ГОЛ! 0:3!
А. Ребич
Пас отдал
Д. Да Коста
Желтая карточка
М. Рихтер
54'
47'
ГОЛ! 0:2!
С. Аллер
Пас отдал
Л. Йович
25'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
20'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Гузман
Пас отдал
С. Аллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Аугсбург
4
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Люте
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
7
Шмид
8
Хедира
30
Каюби
10
Байер
97
Йенсен
11
Грегоритч
20
Шибер
4-2-2-2
1
Трапп
21
Да Коста
26
Н'Дика
19
Абрахам
20
Хасебе
6
Фернандес
18
Де Гузман
9
Ребич
18
Костич
9
Йович
22
Аллер
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
5
Марко Рихтер
ПВ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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