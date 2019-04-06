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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Ганновер-96
Вольфсбург - Ганновер-96: обзор матча 06 апреля 2019
Вольфсбург
06.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
32'
Р. Штеффен
71'
Р. Штеффен
78'
Д. Руссийон
30'
Х. Вайдандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Ганновер-96
84'
Желтая карточка
К. Виммер
ГОЛ! 3:1!
Д. Руссийон
Пас отдал
Ю. Малли
78'
ГОЛ! 2:1!
Р. Штеффен
Пас отдал
Д. Гинчек
71'
ГОЛ! 1:1!
Р. Штеффен
Пас отдал
Ж. Гилявоги
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
Х. Вайдандт
Пас отдал
Л. Майна
20'
Желтая карточка
Н. Мюллер
Желтая карточка
Р. Штеффен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Вольфсбург
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
4-1-1-2-2
12
Перван
21
Руссийон
25
Брукс
31
Кнохе
12
Вилльям
23
Гилявоги
37
Реджбечай
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
14
Мехмеди
4-4-1-1
21
Эссер
4
Корб
3
Антон
25
Сорг
6
Виммер
78
Харагучи
9
Мюллер
27
Швеглер
6
Бакалорж
37
Майна
9
Вайдандт
Остались в запасе
Вольфсбург
Ганновер-96
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
1
Самуэль Радлингер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Вольфсбург - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
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