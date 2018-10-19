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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фортуна
Айнтрахт - Фортуна: обзор матча 19 октября 2018
Айнтрахт
19.10.2018, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
7 : 1
Завершен
Фортуна
20'
С. Аллер (П)
26'
Л. Йович
34'
Л. Йович
50'
С. Аллер
55'
Л. Йович
69'
Л. Йович
72'
Л. Йович
53'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фортуна
89'
Желтая карточка
К. Штегер
88'
Желтая карточка
К. Айхан
ГОЛ! 7:1!
Л. Йович
Пас отдал
С. Аллер
72'
ГОЛ! 6:1!
Л. Йович
Пас отдал
Д. Де Гузман
69'
ГОЛ! 5:1!
Л. Йович
Пас отдал
Ф. Костич
55'
53'
ГОЛ! 4:1!
Д. Лукебакио
Пас отдал
М. Дукщ
ГОЛ! 4:0!
С. Аллер
50'
ГОЛ! 3:0!
Л. Йович
Пас отдал
С. Аллер
34'
ГОЛ! 2:0!
Л. Йович
Пас отдал
Ф. Костич
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Аллер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
8
Жан Циммер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
29
Аллан
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Фортуна
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-1-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
26
Н'Дика
21
Да Коста
18
Де Гузман
18
Костич
8
Гачинович
9
Йович
22
Аллер
3-2-2-1-2
1
Ренсинг
27
Моралес
23
Айхан
35
Камински
8
Циммер
25
Циммерманн
31
Соботтка
13
Бодзек
7
Штегер
33
Дукщ
14
Раман
Остались в запасе
Айнтрахт
Фортуна
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
29
Аллан
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
17
Нико Гисельман
ЛЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
29
Аллан
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Айнтрахт - Фортуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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