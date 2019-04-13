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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Боруссия М
Ганновер-96 - Боруссия М: обзор матча 13 апреля 2019
Ганновер-96
13.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
53'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия М
53'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
33
Уффе Бех
ЦП
15
Уолес
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
4-4-1-1
21
Эссер
22
Озтрзолек
4
Корб
20
Фелипе
3
Антон
9
Мюллер
78
Харагучи
6
Бакалорж
27
Швеглер
37
Майна
9
Вайдандт
2-3-1-3-1
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
6
Закария
5
Штробль
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Херрманн
13
Штиндль
9
Азар
14
Плеа
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия М
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
33
Уффе Бех
ЦП
15
Уолес
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
33
Уффе Бех
ЦП
15
Уолес
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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