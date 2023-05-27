Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марвин Платтенхардт - статистика

Завершил карьеру
26 января 1992 (34), Фильдерштадт
#21 | Защитник
181 см | 76 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
31
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
1 : 2
27.05.2023
Герта
1' - 63'
48'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
1 : 1
20.05.2023
Бохум
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
5 : 2
12.05.2023
Герта
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Герта
2 : 1
06.05.2023
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
2 : 0
30.04.2023
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
2 : 4
22.04.2023
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
5 : 2
14.04.2023
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
0 : 1
08.04.2023
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
1 : 1
01.04.2023
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
3 : 1
18.03.2023
Герта
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Герта
1 : 1
11.03.2023
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
4 : 1
05.03.2023
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
2 : 0
25.02.2023
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
4 : 1
19.02.2023
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
4 : 1
12.02.2023
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
3 : 0
04.02.2023
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Герта
0 : 2
28.01.2023
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
0 : 5
24.01.2023
Вольфсбург
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бохум
3 : 1
21.01.2023
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
2 : 0
12.11.2022
Кельн
1' - 24'
9'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
2 : 1
08.11.2022
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Герта
2 : 3
05.11.2022
Бавария
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1 : 0
28.10.2022
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
23.10.2022
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
РБ Лейпциг
3 : 2
15.10.2022
Герта
1' - 46'
41'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Герта
2 : 2
09.10.2022
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
1 : 1
02.10.2022
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
1 : 1
16.09.2022
Герта
1' - 55'
48'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2 : 2
10.09.2022
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
0 : 2
04.09.2022
Герта
1' - 90'
57'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Герта
0 : 1
27.08.2022
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
3 : 1
06.08.2022
Герта
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+