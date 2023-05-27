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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Герта
Вольфсбург - Герта: обзор матча 27 мая 2023
Вольфсбург
27.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Герта
2'
Я. Каминьски
55'
И. Маза
68'
М. Рихтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Герта
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
90'
+1
Желтая карточка
М. Рихтер
Замена
О. Мармуш
️️️️
Й. Винд
80'
Желтая карточка
С. Борнау
68'
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Рихтер
Замена
К. Паредес
️️️️
Я. Каминьски
66'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
П. Виммер
66'
63'
Замена
П. Пекарик
️️️️
М. Платтенхардт
55'
ГОЛ! 1:1!
И. Маза
Пас отдал
Л. Тусар
48'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
46'
Замена
И. Маза
️️️️
С. Сердар
46'
Замена
Д. Шерхант
️️️️
Д. Нганкам
45'
+5
Желтая карточка
Д. Кенни
Замена
М. Сванберг
️️️️
Ф. Нмеча
45'
+3
44'
Желтая карточка
С. Сердар
ГОЛ! 1:0!
Я. Каминьски
Пас отдал
Я. Герхардт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
4
Бартол Франьич
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Кастелс
33
Борнау
37
ван де Вен
17
Баку
23
Гилявоги
27
Арнольд
31
Герхардт
13
Каминьски
8
Нмеча
8
Виммер
19
Винд
4-1-1-2-2
1
Эрнст
3
Кенни
41
Клеменс
2
Кемпф
21
Платтенхардт
29
Тусар
8
Сердар
5
Рихтер
14
Бутьюс
24
Нганкам
7
Нидерлехнер
13
Каминьски
30
Паредес
30
Паредес
13
Каминьски
8
Нмеча
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Нмеча
19
Винд
22
Мармуш
22
Мармуш
19
Винд
8
Виммер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
8
Виммер
21
Платтенхардт
22
Пекарик
22
Пекарик
21
Платтенхардт
8
Сердар
30
Маза
30
Маза
8
Сердар
24
Нганкам
7
Шерхант
7
Шерхант
24
Нганкам
Остались в запасе
Вольфсбург
Герта
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
53
Оливер Кристенсен
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Вольфсбург - Герта
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
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