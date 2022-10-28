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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Герта
Вердер - Герта: обзор матча 28 октября 2022
Вердер
28.10.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Герта
85'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Герта
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Дукщ
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Э. Юнг
85'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
М. Вайзер
83'
Замена
Й. Стаге
️️️️
И. Груев
83'
72'
Замена
И. Суньич
️️️️
С. Сердар
72'
Замена
Д. Зелке
️️️️
В. Канга
72'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
М. Рихтер
Замена
К. Гросс
️️️️
Л. Биттенкурт
63'
Желтая карточка
Н. Штарк
60'
58'
Желтая карточка
С. Сердар
Желтая карточка
М. Вайзер
55'
44'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
32'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
С. Йоветич
17'
Желтая карточка
В. Канга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
2
Агустин Рохель
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
3-3-2-2
1
Павленка
5
Юнг
13
Велькович
5
Пипер
4
Штарк
4
Груев
8
Вайзер
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
10
Фуллкруг
3-1-1-2-3
53
Кристенсен
3
Кенни
2
Кемпф
21
Платтенхардт
29
Тусар
8
Сердар
5
Рихтер
14
Лукебакио
9
Канга
9
Йоветич
2
Рохель
8
Вайзер
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
8
Вайзер
32
Биттенкурт
36
Гросс
36
Гросс
32
Биттенкурт
4
Груев
6
Стаге
6
Стаге
4
Груев
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
8
Сердар
26
Суньич
26
Суньич
8
Сердар
9
Йоветич
14
Бутьюс
14
Бутьюс
9
Йоветич
5
Рихтер
21
Эджуке
21
Эджуке
5
Рихтер
9
Канга
9
Зелке
9
Зелке
9
Канга
Остались в запасе
Вердер
Герта
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Вердер - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
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