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    Флорин Гардош - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Флорин
    Фамилия Гардош
    Команда Университатя
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 октября 1988 (34 года)
    Рост 193
    Вес 84
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2015 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    16.05.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 6:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    09.05.2015 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    02.05.2015 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 2:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    25.04.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    18.04.2015 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    21.03.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Бернли (Бернли)
    15.03.2015 Был в запасе Челси (Лондон) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    03.03.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    28.02.2015 1' -25' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    22.02.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    11.02.2015 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 0:0 Вест Хэм (Лондон)
    07.02.2015 26' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    01.02.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:1 Суонси (Суонси)
    17.01.2015 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    11.01.2015 21' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    01.01.2015 1' -70' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Арсенал (Лондон)
    68'
    28.12.2014 60' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Челси (Лондон)
    26.12.2014 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    13.12.2014 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    08.12.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    03.12.2014 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    30.11.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    24.11.2014 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    08.11.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Лестер (Лестер)
    01.11.2014 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    25.10.2014 90' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    18.10.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 8:0 Сандерленд (Сандерленд)
    05.10.2014 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    20.09.2014 46' -90' Суонси (Суонси) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    13.09.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 4:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    30.08.2014 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    23.08.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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