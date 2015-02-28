Флорин Гардош - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Флорин
|Фамилия
|Гардош
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 1988 (34 года)
|Рост
|193
|Вес
|84
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Флорин
|Фамилия
|Гардош
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 1988 (34 года)
|Рост
|193
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|16.05.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|6:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|09.05.2015
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|21.03.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|03.03.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|28.02.2015
|1' -25'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|22.02.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|11.02.2015
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:0
|Вест Хэм (Лондон)
|07.02.2015
|26' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|01.02.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|17.01.2015
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.01.2015
|21' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|01.01.2015
|1' -70'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Арсенал (Лондон)
|68'
|28.12.2014
|60' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Челси (Лондон)
|26.12.2014
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|13.12.2014
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|08.12.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|03.12.2014
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|24.11.2014
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|25.10.2014
|90' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|18.10.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|8:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|20.09.2014
|46' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|13.09.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|4:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|30.08.2014
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|23.08.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)