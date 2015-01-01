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Саутгемптон - Арсенал
Саутгемптон - Арсенал: обзор матча 01 января 2015
Саутгемптон
01.01.2015, четверг, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
34'
С. Мане
56'
Д. Тадич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Арсенал
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Тадич
85'
84'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
М. Дебюши
74'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Замена
М. Йошида
️️️️
Ф. Гардош
70'
Желтая карточка
Ф. Гардош
68'
60'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
К. Чамберс
ГОЛ! 2:0!
Д. Тадич
56'
Замена
Х. Рид
️️️️
С. Мане
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
34'
Желтая карточка
В. Ваньяма
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ОП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
12
Калум Чамберс
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-2-1-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
23
Алдервейрелд
6
Фонте
24
Гардош
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
10
Мане
10
Тадич
9
Пелле
4-2-3-1
13
Щесны
26
Дебюши
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Гиббс
13
Коклен
12
Чамберс
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
4
Санчес
24
Гардош
4
Йошида
4
Йошида
24
Гардош
10
Мане
6
Рид
6
Рид
10
Мане
10
Тадич
7
Лонг
7
Лонг
10
Тадич
12
Чамберс
32
Уолкотт
32
Уолкотт
12
Чамберс
26
Дебюши
29
Акпом
29
Акпом
26
Дебюши
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:55 (прямая)
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