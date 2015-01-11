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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 11 января 2015
Манчестер Юнайтед
11.01.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
69'
Д. Тадич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
80'
Замена
Х. Рид
️️️️
С. Дэвис
Желтая карточка
М. Кэррик
76'
74'
Желтая карточка
Г. Пелле
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Ди Мария
71'
70'
Желтая карточка
Д. Тадич
69'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тадич
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
Л. Шоу
65'
63'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Э. Элиа
Замена
А. Эррера
️️️️
Р. ван Перси
61'
Желтая карточка
Р. ван Перси
59'
35'
Желтая карточка
Р. Бертранд
21'
Замена
Ф. Гардош
️️️️
Т. Алдервейрелд
19'
Травма
Т. Алдервейрелд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛАЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
32
Уэйн Руни
(К)
АП
64
Хуан Мата
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
(К)
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-3-3-1
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
4
Джонс
23
Шоу
16
Кэррик
25
Валенсия
32
Руни
64
Мата
11
Ди Мария
32
ван Перси
4-2-3-1
17
Форстер
17
Клайн
23
Алдервейрелд
6
Фонте
5
Бертранд
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
11
Элиа
9
Пелле
23
Шоу
6
Блэкетт
6
Блэкетт
23
Шоу
32
ван Перси
21
Эррера
21
Эррера
32
ван Перси
11
Ди Мария
25
Феллайни
25
Феллайни
11
Ди Мария
23
Алдервейрелд
24
Гардош
24
Гардош
23
Алдервейрелд
10
Дэвис
6
Рид
6
Рид
10
Дэвис
11
Элиа
10
Тадич
10
Тадич
11
Элиа
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
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