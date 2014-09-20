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Суонси - Саутгемптон
Суонси - Саутгемптон: обзор матча 20 сентября 2014
Суонси
20.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
80'
В. Ваньяма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Саутгемптон
89'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Замена
М. Эмнес
️️️️
К. Сун-Юн
85'
80'
ГОЛ! 0:1!
В. Ваньяма
Пас отдал
Г. Пелле
69'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Д. Уорд-Проус
64'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Корк
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Н. Дайер
59'
48'
Желтая карточка
Р. Бертранд
46'
Замена
Ф. Гардош
️️️️
М. Йошида
Вторая желтая
В. Бони
39'
31'
Желтая карточка
М. Йошида
21'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Желтая карточка
В. Бони
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-2-2-2
22
Фабиански
3
Тэйлор
22
Ранхель
6
Фернандес
5
Уилльямс
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
15
Раутледж
10
Сигурдссон
2
Бони
12
Дайер
4-1-2-1-2
17
Форстер
17
Клайн
6
Фонте
4
Йошида
5
Бертранд
14
Шнейдерлен
4
Корк
30
Уорд-Проус
10
Тадич
7
Лонг
9
Пелле
12
Дайер
10
Монтеро
10
Монтеро
12
Дайер
40
Ки Сун-Юн
11
Эмнес
11
Эмнес
40
Ки Сун-Юн
4
Йошида
24
Гардош
24
Гардош
4
Йошида
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
4
Корк
10
Дэвис
10
Дэвис
4
Корк
Остались в запасе
Суонси
Саутгемптон
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
1
Келвин Дэвис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Суонси - Саутгемптон
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Либерти
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