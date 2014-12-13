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Бернли - Саутгемптон
Бернли - Саутгемптон: обзор матча 13 декабря 2014
Бернли
13.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
73'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Саутгемптон
Замена
Д. Лафферти
️️️️
Б. Ми
84'
83'
Желтая карточка
Г. Пелле
Желтая карточка
Д. Бойд
83'
78'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Мане
ГОЛ! 1:0!
Э. Барнс
Пас отдал
Д. Ингс
73'
39'
Желтая карточка
С. Мане
32'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Хэскет
17'
Желтая карточка
Д. Хэскет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
42
Джейк Хэскет
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
15
Ми
5
Шекелл
5
Кин
2
Триппьер
3
Джонс
25
Марни
37
Эрфилд
28
Ингс
21
Бойд
35
Барнс
4-3-2-1
17
Форстер
17
Клайн
6
Фонте
23
Алдервейрелд
5
Бертранд
10
Дэвис
2
Ваньяма
42
Хэскет
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
15
Ми
18
Лафферти
18
Лафферти
15
Ми
42
Хэскет
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
42
Хэскет
10
Мане
7
Лонг
7
Лонг
10
Мане
Остались в запасе
Бернли
Саутгемптон
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Бернли - Саутгемптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Тюрф Мур
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