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Ньюкасл - Саутгемптон
Ньюкасл - Саутгемптон: обзор матча 17 января 2015
Ньюкасл
17.01.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
29'
Й. Гуффран
15'
Э. Элиа
62'
Э. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Саутгемптон
90'
+4
Желтая карточка
Ш. Лонг
82'
Замена
М. Таргетт
️️️️
Э. Элиа
Замена
М. Уильямсон
️️️️
П. Дамметт
80'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Й. Гуффран
69'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
В. Анита
68'
64'
Желтая карточка
С. Дэвис
62'
ГОЛ! 1:2!
Э. Элиа
Пас отдал
Г. Пелле
60'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Уорд-Проус
60'
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Тадич
ГОЛ! 1:1!
Й. Гуффран
29'
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Элиа
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
42
Джейк Хэскет
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
14
Дамметт
2
Колоччини
22
Янмат
21
Айдара
4
Коулбэк
6
Анита
17
Сиссоко
5
Кабелла
22
Перес
94
Гуффран
4-4-1-1
17
Форстер
17
Клайн
6
Фонте
24
Гардош
5
Бертранд
10
Дэвис
11
Элиа
30
Уорд-Проус
6
Рид
10
Тадич
9
Пелле
14
Дамметт
5
Уильямсон
5
Уильямсон
14
Дамметт
94
Гуффран
10
Амеоби
10
Амеоби
94
Гуффран
6
Анита
97
Ривьер
97
Ривьер
6
Анита
11
Элиа
23
Таргетт
23
Таргетт
11
Элиа
10
Тадич
4
Корк
4
Корк
10
Тадич
30
Уорд-Проус
7
Лонг
7
Лонг
30
Уорд-Проус
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
1
Келвин Дэвис
ВР
42
Джейк Хэскет
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
1
Келвин Дэвис
ВР
42
Джейк Хэскет
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Главный тренер
Джон Карвер
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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