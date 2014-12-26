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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Саутгемптон
Кристал Пэлас - Саутгемптон: обзор матча 26 декабря 2014
Кристал Пэлас
26.12.2014, пятница, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Саутгемптон
86'
С. Данн
17'
С. Мане
48'
Р. Бертранд
53'
Т. Алдервейрелд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Саутгемптон
87'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Н. Клайн
ГОЛ! 1:3!
С. Данн
Пас отдал
М. Йединак
86'
Желтая карточка
Д. Делэйни
77'
72'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Г. Пелле
Замена
М. Келли
️️️️
Я. Боласи
72'
Замена
В. Заа
️️️️
Д. Ледли
67'
56'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
С. Дэвис
53'
ГОЛ! 0:3!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Ф. Кэмпбелл
49'
48'
ГОЛ! 0:2!
Р. Бертранд
Пас отдал
С. Мане
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-5-1
1
Сперони
17
Делэйни
5
Мариаппа
24
Данн
25
Уорд
15
Йединак
11
Боласи
11
МакАртур
40
Панчеон
16
Ледли
22
Кэмпбелл
3-3-2-1-1
17
Форстер
24
Гардош
23
Алдервейрелд
4
Йошида
17
Клайн
14
Шнейдерлен
5
Бертранд
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
10
Мане
9
Пелле
11
Боласи
16
Келли
16
Келли
11
Боласи
16
Ледли
10
Заа
10
Заа
16
Ледли
22
Кэмпбелл
34
Гэйл
34
Гэйл
22
Кэмпбелл
17
Клайн
26
МакКарти
26
МакКарти
17
Клайн
10
Дэвис
2
Ваньяма
2
Ваньяма
10
Дэвис
9
Пелле
7
Лонг
7
Лонг
9
Пелле
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Саутгемптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Селхарст Парк
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