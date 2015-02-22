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Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 22 февраля 2015
Саутгемптон
22.02.2015, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
3'
Ф. Коутиньо
73'
Р. Стерлинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
Желтая карточка
Э. Элиа
90'
+2
84'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
77'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
Д. Тадич
️️️️
Ф. Джуричич
75'
75'
Замена
Г. Джонсон
️️️️
Д. Айб
73'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
Желтая карточка
В. Ваньяма
64'
62'
Замена
Д. Старридж
️️️️
А. Лаллана
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Уорд-Проус
57'
46'
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Маркович
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
С. Дэвис
46'
42'
Желтая карточка
Д. Ловрен
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Л. Маркович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Жозе Фонте
(К)
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
2
Виктор Ваньяма
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
8
Лазар Маркович
ЛАЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Джордон Айб
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Форстер
23
Таргетт
6
Фонте
4
Йошида
17
Клайн
2
Ваньяма
11
Элиа
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
31
Джуричич
9
Пелле
2-3-2-3
22
Миньоле
6
Ловрен
37
Шкртел
33
Айб
23
Джан
8
Маркович
14
Хендерсон
7
Аллен
11
Коутиньо
10
Лаллана
19
Стерлинг
10
Дэвис
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
10
Мане
10
Мане
30
Уорд-Проус
31
Джуричич
10
Тадич
10
Тадич
31
Джуричич
8
Маркович
5
Морено
5
Морено
8
Маркович
33
Айб
8
Джонсон
8
Джонсон
33
Айб
10
Лаллана
15
Старридж
15
Старридж
10
Лаллана
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
1
Келвин Дэвис
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Мэри
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