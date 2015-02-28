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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Саутгемптон
Вест Бромвич - Саутгемптон: обзор матча 28 февраля 2015
Вест Бромвич
28.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
2'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Саутгемптон
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Б. Идейе
88'
Желтая карточка
С. Сессеньон
82'
75'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Тадич
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Д. Моррисон
73'
Желтая карточка
Б. Фостер
62'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
С. Бераино
56'
46'
Замена
С. Дэвис
️️️️
В. Ваньяма
29'
Желтая карточка
В. Ваньяма
25'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Ф. Гардош
ГОЛ! 1:0!
С. Бераино
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-5-2
12
Фостер
15
Лескотт
36
Маколи
15
Доусон
8
Гарднер
7
Моррисон
11
Брант
22
Якоб
24
Флетчер
38
Бераино
12
Идейе
3-3-1-2-1
17
Форстер
4
Йошида
6
Фонте
24
Гардош
17
Клайн
14
Шнейдерлен
5
Бертранд
2
Ваньяма
10
Мане
10
Тадич
9
Пелле
12
Идейе
22
Бэйрд
22
Бэйрд
12
Идейе
7
Моррисон
29
Сессеньон
29
Сессеньон
7
Моррисон
38
Бераино
21
Мулумбу
21
Мулумбу
38
Бераино
2
Ваньяма
10
Дэвис
10
Дэвис
2
Ваньяма
24
Гардош
11
Элиа
11
Элиа
24
Гардош
10
Тадич
7
Лонг
7
Лонг
10
Тадич
Остались в запасе
Вест Бромвич
Саутгемптон
20
Каллум МакМанаман
ПВ
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Вест Бромвич - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Хоуторнс
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