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Саутгемптон - Суонси
Саутгемптон - Суонси: обзор матча 01 февраля 2015
Саутгемптон
01.02.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
83'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Суонси
90'
+3
Замена
Ж. Амат
️️️️
М. Барроу
Замена
Р. Сигер
️️️️
Э. Элиа
90'
+2
Красная карточка
Р. Бертранд
89'
83'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шелви
Пас отдал
М. Барроу
82'
Замена
А. Ранхель
️️️️
К. Ноутон
Желтая карточка
М. Йошида
64'
Замена
С. Мане
️️️️
Х. Рид
63'
44'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
16'
Замена
М. Барроу
️️️️
М. Эмнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
15
Доминик Гейп
ОП
45
Райан Сигер
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
77
Моду Барроу
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
4
Йошида
6
Фонте
17
Клайн
30
Уорд-Проус
11
Элиа
6
Рид
10
Дэвис
10
Тадич
9
Пелле
4-3-3
22
Фабиански
26
Ноутон
5
Уилльямс
6
Фернандес
3
Тэйлор
4
Фултон
26
Шелви
14
Кэрролл
12
Дайер
18
Гомис
11
Эмнес
6
Рид
10
Мане
10
Мане
6
Рид
11
Элиа
45
Сигер
45
Сигер
11
Элиа
Барроу
5
Амат
5
Амат
Барроу
26
Ноутон
22
Ранхель
22
Ранхель
26
Ноутон
11
Эмнес
77
Барроу
77
Барроу
11
Эмнес
Остались в запасе
Саутгемптон
Суонси
15
Доминик Гейп
ОП
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
25
Герхард Треммель
ВР
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
15
Доминик Гейп
ОП
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Саутгемптон - Суонси
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Сент-Мэри
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