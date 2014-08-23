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Саутгемптон - Вест Бромвич
Саутгемптон - Вест Бромвич: обзор матча 23 августа 2014
Саутгемптон
23.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Бромвич
89'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
С. Бераино
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Уорд-Проус
78'
Желтая карточка
Н. Клайн
66'
60'
Замена
Д. Дэвидсон
️️️️
С. Поконьоли
52'
Замена
Б. Идейе
️️️️
В. Аничебе
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Дэвис
46'
42'
Желтая карточка
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Форстер
5
Бертранд
4
Йошида
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
10
Дэвис
10
Тадич
9
Пелле
4-4-2
12
Фостер
15
Доусон
13
Ольссон
15
Поконьоли
14
Уисдом
18
Дорранс
11
Брант
8
Гарднер
21
Мулумбу
28
Аничебе
38
Бераино
30
Уорд-Проус
4
Корк
4
Корк
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
7
Лонг
7
Лонг
10
Дэвис
15
Поконьоли
3
Дэвидсон
3
Дэвидсон
15
Поконьоли
38
Бераино
29
Сессеньон
29
Сессеньон
38
Бераино
28
Аничебе
12
Идейе
12
Идейе
28
Аничебе
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Бромвич
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Саутгемптон - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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