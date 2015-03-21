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Саутгемптон - Бернли
Саутгемптон - Бернли: обзор матча 21 марта 2015
Саутгемптон
21.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
37'
Ш. Лонг
58'
Д. Шекелл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Бернли
88'
Замена
М. Сорделл
️️️️
Д. Ингс
82'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Э. Барнс
74'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Воукс
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Шекелл
58'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Д. Тадич
46'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
37'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Ф. Форстер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-1-1-2-2
17
Форстер
5
Бертранд
23
Алдервейрелд
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
7
Лонг
4-2-4
22
Хитон
2
Триппьер
15
Ми
4
Дафф
5
Шекелл
3
Джонс
37
Эрфилд
19
Воукс
21
Бойд
35
Барнс
28
Ингс
17
Форстер
1
Дэвис
1
Дэвис
17
Форстер
10
Тадич
2
Ваньяма
2
Ваньяма
10
Тадич
35
Барнс
23
Уоллес
23
Уоллес
35
Барнс
28
Ингс
9
Сорделл
9
Сорделл
28
Ингс
19
Воукс
10
Юткевич
10
Юткевич
19
Воукс
Остались в запасе
Саутгемптон
Бернли
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Рональд Куман
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Саутгемптон - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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